На старте предзаказов Stellar Blade была недоступна в 130 странах, где официально не работает PlayStation Network. Хотя привязка к аккаунту PSN на ПК была не обязательной, игроки из таких регионов не могли приобрести игру, информирует 24 Канал.
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После волны критики Shift Up пообещала решить этот вопрос с издателем – и, похоже, выполнила обещание.
30 мая игру внезапно открыли для предварительного заказа в ряде стран. Из первоначального списка заблокированных регионов удалили 126 стран, добавив лишь четыре новые. По состоянию на сейчас Stellar Blade остается недоступной в десяти регионах.
Shift Up официально не прокомментировала изменение политики доступности, однако сделала репост сообщений об этом в своем микроблоге, а также анонсировала выход демо-версии игры. Она уже доступна в 250 регионах через Steam.
Демо предлагает ознакомиться с первым уровнем игры, включая бой с боссом, а также с дополнительным режимом, где можно испытать еще одного промежуточного босса. Весь прогресс из демо переносится в полную версию игры.
Релиз Stellar Blade на ПК (Steam и Epic Games Store) запланирован на 11 июня. В версии для ПК обещают поддержку Nvidia DLSS 4, AMD FSR 3, ультрашироких экранов (21:9, 32:9), улучшенные текстуры, 25 новых костюмов и нового босса.