31 травня, 23:10
Stellar Blade на ПК отримала демо та стала доступною в більшості регіонів
Основні тези
- Shift Up випустила демо версію Stellar Blade для ПК, знявши регіональні обмеження.
- Реліз гри на ПК заплановано на 11 червня з підтримкою DLSS 4, FSR 3, покращеними текстурами та новим контентом.
Shift Up, південнокорейська студія-розробник постапокаліптичного екшену Stellar Blade, оголосила про дві важливі новини для гравців: у грі зняли регіональні обмеження та випустили безкоштовну демо-версію для ПК.
Демо пропонує ознайомитися з першим рівнем гри, включно з боєм із босом, а також із додатковим режимом, де можна випробувати ще одного проміжного боса. Увесь прогрес з демо переноситься до повної версії гри.
Реліз Stellar Blade на ПК (Steam і Epic Games Store) заплановано на 11 червня. У версії для ПК обіцяють підтримку Nvidia DLSS 4, AMD FSR 3, ультрашироких екранів (21:9, 32:9), покращені текстури, 25 нових костюмів і нового боса.