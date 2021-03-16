Віртуозна та майстерна робота: ентузіаст створив оригінальні шахи у стилістиці Dota 2 – фото

Ентузіаст створив оригінальні тематичні шахи у стилістиці відеогри Dota 2. Користувачам у мережі така робота сподобалася, а всі копії були розпродані дуже швидко.

Користувач із нікнеймом MrCD802 поділився дуже цікавою роботою на відомій платформі Reddit. Геймерам його пост дуже сподобався, а також всього за день він зібрав понад 3 тисячі вподобань.

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Одразу варто зазначити, що MrCD802 вже показував деякі фігури зі свого набору, але повноцінний комплект продемонстрував лише зараз. За роботу він взявся ще восени 2020 року, а також саме тоді він проводив голосування, у яких користувачі могли вибрати героя з Dota 2 для кожної фігури.

Пішаками та турами стали класичні кріпи та захисні вежі. Зрозуміло, що дизайн цих фігур різниться та залежить від сторони. Далі вже цікавіше, бо коней майстер замінив на Sven та Underlord, а слонів – Silencer й Necrophos. Королями у версії від MrCD802 стали Zeus та Wraith King, а королевами – Crystal Maiden й Queen of Pain.

Для створення таких фігур ентузіаст використовував шолом віртуальної реальності Oculus Rift. Тому всі фігури він моделював майже вручну, а потім роздруковував на 3D-принтері. Також він їх фарбував та покривав лаком для тривалого зберігання. Робота зайняла немало часу, але результат має сподобатися всім шанувальникам Dota 2. Напевно, такий набір стане прекрасним презентом для будь-якого фаната цієї відеогри.

Поки ентузіаст створив лише три таких комплекти у спеціальних подарункових коробках ручної роботи. Варто зазначити, що до складу такого набору чомусь не входить шахівниця. Ціна одного комплекту на торговому майданчику склала 295 фунтів стерлінгів, а це понад 10 тисяч гривень. Придбати шахи у стилістиці Dota 2 можна було за цим посиланням, щоправда, геймери дуже швидко викупили ці три набори. Зазначимо, що поки також невідомо, чи планує MrCD802 займатися цим й надалі.

Шахи від MrCD802 / Фото крамниця Etsy