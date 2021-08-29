У стилістиці Lego: ентузіаст створив унікальний набір текстур для Minecraft

Нестандартною роботою поділився в мережі шанувальник гри Minecraft. Він створив унікальний набір текстур у стилістиці Lego, який дуже сподобався геймерам.

Ми вже неодноразово розповідали про різноманітні креативні роботи гравців у Minecraft. У цієї відеогри чимало відданих шанувальників, які постійно вигадують щось цікаве, а також беруться за створення оригінальних проєктів.

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Саме такою цікавою роботою поділився й користувач з нікнеймом Macio6. Геймер створив набір текстур, який дозволяє перетворити класичні блоки з Minecraft на цеглини з Lego. Варто відзначити, що ці бренди вже давно офіційно співпрацюють, а результатом їхньої спільної роботи є популярна серія конструкторів за мотивами гри від Mojang. Тобто своєрідна реальна версія Minecraft, а от офіційних доповнень з Lego (віртуальних) для цієї відеогри поки так й не виходило.

Можливо, саме тому головний герой цієї історії й захотів створити свій нестандартний набір текстур з назвою "MineBricks". Користувач Macio6 відтворив у стилі Lego чимало різноманітних блоків та предметів. А найголовніше, що ентузіаст й зараз продовжує працювати над своїм набором, наприклад, в одному з останніх оновлень він додав у гру навіть картини, які схожі на наліпки з Lego. Також варто відзначити, що цей пак коректно працює з різноманітними популярними шейдерами для Minecraft.

Як виглядає набір "MineBricks" з різними шейдерами / Фото з сайту MineBricks

Наостанок варто відзначити, що цей пак можна завантажити безплатно за цим посиланням. У такій версії представлені текстури з роздільною здатністю 128x та 256x. Хоча можна завантажити і якісніші текстури (512x та 1024x), але для цього потрібно буде попередньо заплатити 5 доларів.

Набір текстур "MineBricks" для Minecraft: відео