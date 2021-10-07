Стратегії від Paradox виявилися популярнішими, ніж відеоігри з серій Civilization та Total War

Цікавою статистикою поділився користувач платформи Reddit з нікнеймом Beneficial_Energy829. Судячи з його даних, стратегії від Paradox Entertainment виявилися популярнішими, ніж ігри з серій Civilization та Total War.

У сервісі Steam можна знайти чимало різноманітних стратегій, але одними з найпопулярніших вважаються ігри від розробників з Creative Assembly, Firaxis Games та Paradox Entertainment. За останні роки "з-під їхнього пера" вийшло чимало гідних представників цього жанру, а тому головний герой цієї історії вирішив дізнатися, яка з цих компаній зараз є найуспішнішою.

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Варто розпочати з того, що своєю статистикою користувач з нікнеймом Beneficial_Energy829 поділився на платформі Reddit. Для цього він проаналізував піковий онлайн гравців у цих відомих стратегіях (починаючи з 2013 року). Згідно з його даними, у 2020 році ігри від Paradox Entertainment вийшли на перше місце в цих перегонах. Варто відзначити, що відрив вже немалий, а найголовніше, що навряд чи щось зміниться найближчим часом. Нових проєктів з серії Civilization поки не анонсували, а от наступну повноцінну частину з серії Total War (Warhammer III) перенесли аж на 2022 рік.

Найпопулярніші розробники стратегій / Фото Reddit Beneficial_Energy829

Також користувач Beneficial_Energy829 розібрав кожну серію окремо. Наприклад, найпопулярнішою грою від Creative Assembly є Total War: Warhammer II, а найцікавіше, що аудиторія цієї відеогри продовжує зростати навіть зараз, хоча її реліз відбувся ще у 2017 році. Варто відзначити й гру Total War: Three Kingdoms, яка досить швидко втратила значну частину своєї аудиторії.

Найпопулярніші стратегії Creative Assembly / Фото Reddit Beneficial_Energy829

Зі стратегіями від Firaxis Games все досить прогнозовано, хоча й варто відзначити, що шостій частині знадобилося три роки для того, щоб обійти Civilization V за кількістю гравців. А от космічна Beyond Earth не змогла нав'язати серйозної боротьби серійним частинам, а загалом цей проєкт дуже швидко втратив майже всю свою аудиторію.

Найпопулярніші стратегії Firaxis Games / Фото Reddit Beneficial_Energy829

Найпопулярнішою відеогрою від Paradox Entertainment вже кілька років продовжує залишатися Hearts of Iron IV. Навіть вихід дуже успішної третьої частини в серії Crusader Kings не зміг похитнути її позицій. На третій сходинці знаходиться Europa Universalis IV, а також варто відзначити гру Stellaris, яка продовжує мати попит серед геймерів.

Найпопулярніші стратегії Paradox Entertainment / Фото Reddit Beneficial_Energy829