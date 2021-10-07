В сервисе Steam можно найти немало различных стратегий, но одними из самых популярных считаются игры от разработчиков из Creative Assembly, Firaxis Games и Paradox Entertainment. За последние годы "из-под их пера" вышло немало достойных представителей этого жанра, а потому главный герой этой истории решил узнать, какая из этих компаний сейчас является самой успешной.

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Стоит начать с того, что своей статистикой пользователь с никнеймом Beneficial_Energy829 поделился на платформе Reddit. Для этого он проанализировал пиковый онлайн игроков в этих известных стратегиях (начиная с 2013 года). Согласно его данным, в 2020 году игры от Paradox Entertainment вышли на первое место в этой гонке. Стоит отметить, что отрыв уже немаленький, а самое главное, что вряд ли что-то изменится в ближайшее время. Новых проектов из серии Civilization пока не анонсировали, а вот следующую полноценную часть из серии Total War (Warhammer III) перенесли аж на 2022 год.

Самые популярные разработчики стратегий / Фото Reddit Beneficial_Energy829

Также пользователь Beneficial_Energy829 разобрал каждую серию отдельно. Например, самой популярной игрой от Creative Assembly является Total War: Warhammer II, а самое интересное, что аудитория этой видеоигры продолжает расти даже сейчас, хотя ее релиз состоялся еще в 2017 году. Стоит отметить и игру Total War: Three Kingdoms, которая довольно быстро потеряла значительную часть своей аудитории.

Самые популярные стратегии Creative Assembly / Фото Reddit Beneficial_Energy829

Со стратегиями от Firaxis Games все достаточно прогнозируемо, хотя и стоит отметить, что шестой части понадобилось три года для того, чтобы обойти Civilization V по количеству игроков. А вот космическая Beyond Earth не смогла навязать серьезной борьбы серийным частям, а в целом этот проект очень быстро потерял почти всю свою аудиторию.

Самые популярные стратегии Firaxis Games / Фото Reddit Beneficial_Energy829

Самой популярной видеоигрой от Paradox Entertainment уже несколько лет продолжает оставаться Hearts of Iron IV. Даже выход очень успешной третьей части в серии Crusader Kings не смог пошатнуть ее позиций. На третьем месте находится Europa Universalis IV, а также стоит отметить игру Stellaris, которая продолжает пользоваться спросом среди геймеров.

Самые популярные стратегии Paradox Entertainment / Фото Reddit Beneficial_Energy829