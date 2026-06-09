Capcom похвалилася новим досягненням Street Fighter 6 і показала головну зірку наступного сезону

Файтинг Street Fighter 6 продовжує впевнено нарощувати аудиторію через три роки після релізу. Тим часом Capcom уже готує нову хвилю контенту, серед якого знайшлося місце для однієї з найвідоміших героїнь серії Final Fantasy.

Новими успіхами компанія похизувалася в офіційному акаунті гри в соціальній мережі X, розповідає 24 Канал.

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Для файтинга це черговий важливий рубіж. Попередні офіційні дані Capcom опублікувала 31 березня 2026 року. Тоді компанія звітувала про 6,7 мільйона проданих копій. Таким чином, менш ніж за два з половиною місяці гра додала ще близько 300 тисяч реалізованих екземплярів.

An achievement all thanks to you. We're eternally grateful that Street Fighter 6 has now sold over 7 million copies worldwide! pic.twitter.com/TtXwYlBxZf — Street Fighter 6 (@StreetFighter) June 8, 2026

Street Fighter 6 залишається одним із найуспішніших сучасних проєктів Capcom. Гра вийшла 2 червня 2023 року та отримала позитивні відгуки як від критиків, так і від гравців завдяки оновленій бойовій системі, режиму World Tour і широким можливостям для новачків та досвідчених фанатів жанру.

Під час фестивалю Summer Game Fest 2026 розробники також розкрили плани щодо четвертого року підтримки файтингу. Найбільшою новиною стало оголошення чотирьох нових бійців, які поповнять ростер гри найближчим часом.

Особливу увагу фанатів привернула поява Тіфи Локгарт із серії Final Fantasy VII. Героїня стане повноцінним персонажем Street Fighter 6, а не тимчасовим гостем чи косметичним доповненням. Для Capcom це один із найгучніших кросоверів за весь час існування гри, адже Тіфа давно входить до списку найпопулярніших персонажів японських рольових ігор.

Нові бійці Street Fighter 6: дивитися відео

Співпраця між Capcom і Square Enix також демонструє тенденцію, яка останніми роками набирає популярності в індустрії файтингів. Розробники дедалі частіше запрошують до своїх проєктів персонажів із відомих франшиз, щоб підтримувати інтерес спільноти та залучати нових гравців.

Нагадаємо, Street Fighter 6 дебютувала на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 та Xbox Series X і Series S 2 червня 2023 року. Пізніше, 5 червня 2025 року, файтинг також з'явився на Nintendo Switch 2, що допомогло грі розширити аудиторію та підтримати високі темпи продажів.