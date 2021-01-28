Продемонструвавши неймовірні навички стелсу та терпіння, один зі стрімерів Hitman 3 запроторив всіх до єдининого NPC в Сапієнці в одну морозильну камеру.

Джерело: Твіттер

Серія Hitman від IO Interactive надає гравцям практично повну свободу вибору, коли справа стосується способу виконання поставленої задачі. При цьому кожен рівень гри являє собою відкриту пісочницю, доступну для дослідження та безпосереднього виконання завдань. Ця свобода вибору природно призводить до виняткових та дещо дивних "подвигів" від гравців. Особливо популярними у фанатів серії є спідрани, а зовсім нещодавно одному з геймерів вдалося завершити першу місію в Hitman 3 лише за вісім секунд.

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Проте, вирішивши, що спідрани не для нього, один зі стрімерів на платформі Twitch RTGame Daniel поставив собі дещо іншу мету. Нещодавно хлопець опублікував у своєму Твіттері скріншот з гри, у якому він позує на фоні морозильної камери, наповненої всіма NPC з мапи Sapienza.

Карта Sapienza, яку можна імпортувати до Hitman 3 з версії гри Hitman 2016 року, містить понад 200 NPC.

Hey @IOInteractive I put the entire population of Sapienza into the freezer while they were unconscious, what do you think pic.twitter.com/kv6JwE6BLf — RTGame Daniel (@RTGameCrowd) January 25, 2021

Це химерне, але похвальне досягнення зайняло в стрімера понад шість годин реального часу, і весь цей безперервний процес транслювався на Twitch. На твіт Даніеля навіть відповіли розробники з IO Interactive, висловивши зацікавлення задумом та здивувавшись часу, що пішов на його реалізацію.

Схоже, що стрімер, сам того не бажаючи, запустив своєрідний челлендж, адже у нього вже з'явились послідовники. Наприклад, користувач Твіттеру під ніком CrazyBanditNexter поділився власним відео, на якому він хизується тим, що повторив досягнення Даніеля, проте вже на мапі Paris. На все про все у нього пішло майже 9 годин.

I mean, i only put the whole population of paris in these 2 bathrooms... pic.twitter.com/yRQQErORsD — CrazyBanditNexter (@noahalanrodberg) January 26, 2021

А ще один користувач Твіттеру Camilo Colina провернув цей самий трюк на мапі Hokkaido, витративши на нього 4 години.

Усі NPC локації Hokkaido / зображення з Twitter