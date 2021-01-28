Продемонстрировав невероятные навыки стэлса и терпения, один из стримеров Hitman 3 упрятал всех до единого NPC в Сапиенце в одну морозильную камеру.

Источник: Твиттер

Серия Hitman от IO Interactive предоставляет игрокам практически полную свободу выбора, когда дело касается способа выполнения поставленной задачи. При этом каждый уровень игры представляет собой открытую песочницу, доступную для исследования и непосредственного выполнения задач. Эта свобода выбора естественно приводит к исключительным и несколько странным "подвигам" от игроков. Особенно популярными у фанатов серии являются спидраны, а совсем недавно одному из геймеров удалось завершить первую миссию в Hitman 3 всего за восемь секунд.

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Однако, решив, что спидраны не для него, один из стримеров на платформе Twitch RTGame Daniel поставил себе несколько иную цель. Недавно парень опубликовал в своем Твиттере скриншот из игры, в котором он позирует на фоне морозильной камеры, наполненной всеми NPC с карты Sapienza.

Карта Sapienza, которую можно импортировать в Hitman 3 из версии игры Hitman 2016 года, содержит более 200 NPC.

Hey @IOInteractive I put the entire population of Sapienza into the freezer while they were unconscious, what do you think pic.twitter.com/kv6JwE6BLf — RTGame Daniel (@RTGameCrowd) January 25, 2021

Это причудливое, но похвальное достижение заняло у стримера более 6 часов реального времени, и весь этот непрерывный процесс транслировался на Twitch. На твит Даниэля даже ответили разработчики из IO Interactive, выразив интерес к замыслу и удивившись количеству ушедшего на его реализацию времени.

Похоже, что стример, сам того не желая, запустил своеобразный челлендж, ведь у него уже появились последователи. Например, пользователь Твиттера под ником CrazyBanditNexter поделился собственным видео, на котором он кичится тем, что повторил достижение Даниэля, однако уже на карте Paris. На все про все у него ушло почти 9 часов.

I mean, i only put the whole population of paris in these 2 bathrooms... pic.twitter.com/yRQQErORsD — CrazyBanditNexter (@noahalanrodberg) January 26, 2021

А еще один пользователь Твиттера Camilo Colina провернул этот же трюк на карте Hokkaido, потратив на него 4 часа.

Все NPC локации Hokkaido / изображение с Twitter​