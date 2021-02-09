"Да прибуде з тобою сила": стрімер здолав складного боса із зав'язаними очима – відео

Відомий стрімер LilAggy зміг здолати складного боса із відеогри Sekiro: Shadows Die Twice. Цікаво, що він зробив це із зав'язаними очима та вимкненим монітором.

Чимало стрімерів полюбляють тішити своїх шанувальників різноманітними неординарними способами проходження відеоігор. LilAggy саме з таких, бо вже перемагав босів у відеогрі Sekiro: Shadows Die Twice за допомогою танцювального килимка. Щоправда, цього разу він перевершив своє досягнення, бо здолав головного боса із зав'язаними очима.

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Геймер зміг здолати фінального боса Іссіну із прізвиськом Майстер меча, проте, була одна проблема – Генітіро. Цього героя потрібно було перемогти, щоб зійтися із фінальним суперником. Геймера цікавив лише Іссіна, тому він скористався новою функцією із відеогри Sekiro: Shadows Die Twice. Річ у тім, що розробники додали у гру режим реваншів, у якому геймери можуть викликати будь-якого боса на повторний поєдинок. Тому LilAggy мав необмежену кількість спроб для свого божевільного челенджу. Зазначимо, що у цьому режимі гравці керують персонажем зі стандартним рівнем сили (грають не за "прокачаного" героя).

LilAggy зазначив, що не був впевнений у тому, що зможе досягти своєї цілі. Цікаво, що він використав дві пов'язки на очі та навіть вимкнув монітор. Добре, що відчуття його не підвели й він зміг здолати Іссіну всього за 3 годин. Моментом тріумфу LilAggy вирішив поділитися у твіттері, а геймерам дуже сподобався такий поєдинок із фінальним босом. Цікаво, що вони вже очікують на черговий незвичайний челендж від LilAggy.

Момент перемоги над Іссіну – відео