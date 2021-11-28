Стрімер Minecraft втратив світ у режимі Hardcore в прямому ефірі – йому було 4317 днів

Під час прямої трансляції на Twitch стрімер btecbill_ через прикру помилку втратив 4317 днів прогресу у хардкорному режимі Minecraft. Подробиці у матеріалі.

Minecraft може запропонувати геймерам безліч способів розважитися й один із них – це хардкорний режим, у якому гравець має лише одне життя, після втрати якого весь його прогрес у грі втрачається, адже усі збереження автоматично видаляються. Іноді це може бути достобіса боляче і саме така доля спіткала стрімера під ніком btecbill_.

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Під час своєї нещодавньої прямої трансляції на Twitch, геймер споглядав величезний рукотворний кар'єр, аж поки один із глядачів не запитав, який скін персонажа Minecraft зараз використовує стрімер. Знявши свою броню та крила Елітри, щоб показати персонажа, btecbill_ навіть не підозрював до чого це призведе.

– спеціальний предмет у вигляді плаща, що дозволяє гравцю літати поза творчим режимом.

Популярний майнкрафтер задовольнив цікавість шанувальника та на автоматі надягнув спорядження назад, зробивши при цьому фатальну помилку, що в підсумку коштувала йому 4317 днів проведених у хардкорному режимі.

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Хоча btecbill_ усвідомив свою помилку, було надто пізно, і він не зміг уникнути фатального падіння та одягнути правильне спорядження. Коли на екрані з'явилося повідомлення про смерть персонажа, геймер лише розчаровано відкинувся на спинку крісла, втративши тисячі днів прогресу через просту помилку.

що у Minecraft одна віртуальна доба триває 20 хвилин реального часу, тобто хлопець втратив прогрес, що дорівнює двом місяцям безперервної гри.

Глядачі на Twitch часто задають своїм улюбленим стрімерам запитання про ігри, в які вони грають, їхнє особисте життя та інше, але, як бачимо, btecbill_ виявився не готовим до простого запитання про його скін у Minecraft.