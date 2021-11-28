Minecraft может предложить геймерам множество способов развлечься и один из них – это хардкорный режим, в котором игрок имеет только одну жизнь, после потери которой весь его прогресс в игре идет пропадает, ведь все сохранения автоматически удаляются. Иногда это может быть очень больно и именно такая судьба постигла стримера под ником btecbill_.

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Во время своей недавней прямой трансляции на Twitch, геймер созерцал огромный рукотворный карьер, пока один из зрителей не спросил, какой скин персонажа Minecraft сейчас использует стример. Сняв свою броню и крылья Элитры, чтобы показать персонажа, btecbill_ даже не подозревал, к чему это приведет.

Крылья Элитры – специальный предмет в виде плаща, позволяющий игроку летать вне творческого режима.

Популярный майнкрафтер удовлетворил любопытство поклонника и на автомате надел снаряжение назад, совершив при этом роковую ошибку, которая в итоге стоила ему 4317 дней проведенных в хардкорном режиме.

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Хотя btecbill_ осознал свою ошибку, было слишком поздно, и он не смог избежать рокового падения и надеть правильное снаряжение. Когда на экране появилось сообщение о смерти персонажа, геймер лишь разочарованно откинулся на спинку кресла, потеряв тысячи дней прогресса из-за простой ошибки.

Интересно, что в Minecraft один виртуальный день длится 20 минут реального времени, то есть парень потерял прогресс, равный двум месяцам непрерывной игры.

Зрители на Twitch часто задают своим любимым стримерам вопросы об играх, в которые они играют, их личной жизни и прочем, но, как видим, btecbill_ оказался не готов к простому вопросу о его скине в Minecraft.