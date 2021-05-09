Сила слова: відомий стрімер вмовив чітера умисно програти у фінальному колі Warzone

Чітери, на жаль, є невіддільною частиною Call of Duty: Warzone, але схоже у стрімера Tfue є свій власний спосіб боротьби з шахраями, адже іноді слово – найкраща зброя. Детальніше – у матеріалі.

Засилля чітерів у Warzone уже давно не дивує шанувальників гри. Злість та розпач є стандартними реакціями, коли розумієш, що потрапив в лобі з шахраєм, проте стрімер Тернер "Tfue" Тенні вирішив провести виховну бесіду з чітером і вона неочікувано дала свої плоди.

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Під час одного зі своїх регулярних стрімів Tfue став жертвою шахрая в середині гри – той вбив його, коли Тернер добирався в безпечну зону на машині. Ще більшого негативу до цієї ситуації додало те, що чітер підібрав його особливу гвинтівку RAM 7. Це раптово викликало у стрімера бажання поспостерігати за гравцем до кінця матчу. Як виявилося, чітер зі свого боку також спостерігав за стрімом, що дало Tfue можливість для спілкування з нечесним гравцем.

ТошноВор (саме такий нікнейм чітера) швидко зробив ще декілька вбивств, а ближче до кінця матчу довів їх кількість до солідного показника у 31 фраг та, коли останнє коло замкнулось, залишився віч-на-віч з останнім чесним гравцем на сервері, якому вдалося вижити.

Гвинтівка RAM 7 у Warzone / зображення charlieintel.com

Коли шахрай відправився за останнім переможним вбивством, стрімер почав активно вмовляти того зупинитися та віддати перемогу. Tfue сказав гравцеві глянути на свою феноменальну кількість вбивств та попросив його дозволити ворогу виграти гру, апелюючи до почуття справедливості та людяності чітера, і, на великий подив усіх глядачів стріму, той погодився.

Він кілька разів показав жест "клас" у грі та намалював на стіні графіті у формі сердечка, а потім просто задихнувся у отруйному газі, віддавши перемогу чесному гравцеві, а чат на Твічі вибухнув смайликами аплодисментів.

Момент, коли чітерів вирішив віддати перемогу

Tfue не залишив ситуацію без коментаря, використавши трохи креативу та нецензурної лексики він наголосив, що, можливо, через використання чітів ТошноВор і є "шматком лайна", але, принаймні, він не є "величезним шматком лайна". Отож, можливо стрімерові й не вдалося виграти війну проти чітерів, але ми надіємося, що він все ж чомусь навчив цього конкретного.