Засилье читеров в Warzone уже давно не удивляет поклонников игры. Злость и отчаяние являются стандартными реакциями, когда понимаешь, что попал в лобби с мошенником, однако стример Тернер "Tfue" Тенни решил провести воспитательную беседу с читером и она неожиданно дала свои плоды.

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Во время одного из своих регулярных стримов Tfue стал жертвой мошенника в середине игры – тот убил его, когда Тернер добирался в безопасную зону на машине. Еще большего негатива этой ситуации придало то, что читер подобрал его особую винтовку RAM 7. Это внезапно вызвало у стримера желание понаблюдать за игроком до конца матча. Как оказалось, читер со своей стороны также наблюдал за стримом, что дало Tfue возможность общения с нечестным игроком.

ТошноВор (именно такой никнейм был у читера) быстро сделал еще несколько убийств, а ближе к концу матча довел их количество до солидного показателя в 31 фраг и, когда последний круг замкнулся, остался один на один с последним честным игроком на сервере, которому удалось выжить.

Винтовка RAM 7 в Warzone / изображение charlieintel.com

Когда мошенник отправился за последним победным убийством, стример начал активно уговаривать того остановиться и отдать победу. Tfue сказал игроку взглянуть на свое феноменальн количество убийств и попросил его позволить врагу выиграть игру, апеллируя к чувству справедливости и человечности читеров, и, к большому удивлению всех зрителей стрима, тот согласился.

Он несколько раз показал жест "класс" в игре и нарисовал на стене граффити в форме сердечка, а потом просто задохнулся в ядовитом газе, отдав победу честному игроку, а чат на Твич взорвался смайликами аплодисментов.

Момент, когда читер решил отдать победу

Tfue не оставил ситуацию без комментария, использовав немного креатива и нецензурной лексики он отметил, что, возможно, из-за использования читов ТошноВора и можно назвать "куском дерьма", но, по крайней мере, он не является "огромным куском дерьма". Возможно стримеру и не удалось выиграть войну против читеров, но мы надеемся, что он все же чему-то научил этого конкретного.