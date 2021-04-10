Стрімер вразив мережу, граючи у Fortnite на електрогітарі: відео

Стрімери на Twitch часто грають в ігри, використовуючи дивні контролери, щоб розважити публіку. Наш сьогоднішній герой використав силу музики на свою користь у такій складній грі як Fortnite.

Дивні та химерні контролери – це не щось нове у світі відеоігор. Безліч людей намагаються вигадати все нові й нові способи грати в улюблені ігри незвичним шляхом.

Скандал Розробників стратегії War Hospital звинуватили у порушенні Женевської конвенції

Стрімер RobDiesAlot проявив фантазію та фактично перетворив популярну королівську битву Fortnite у Guitar Hero. Чоловік примудрився прилаштувати гітару замість контролера та, щобільше, навіть вигравав за її допомогою "складні клатчі". Зокрема у запеклому поєдинку, що тривав близько хвилини, іспанському контент-мейкеру чудом вдалося переграти свого ворога за допомогою "плавних" маневрів. Хоча направду, судячи з "влучної" стрільби опонента, можна припустити, що й він також грав на якомусь з музичних інструментів, проте це не применшує досягнень Роба.

Стрімер переграв опонента, використовуючи гітару замість контролера

В іншому, ще більш дивовижному кліпі, гітарист зумів вийти переможцем в сутичці одразу проти двох ворогів. Спочатку стрімер розібрався з опонентом у ближній перестрілці, а потім "вийшов на біс", використавши вичікувальну тактику та здолавши ще одного, попри те, що у нього самого залишилось обмаль здоров'я. Непогано для такого незвичного "геймпаду".

Гітарні навички Роба його шанувальники могли оцінити ще раніше, зокрема на його сторінці у Твітері, де в закріпленому пості знаходиться відео "каверу" на одну з пісень шведської мелодійної дез-метал групи Arch Enemy. Схоже, що для стрімера музика – це сімейне, тому не виключено, що невдовзі ми побачимо ще більше ігор в які чоловік спробує зіграти на гітарі.