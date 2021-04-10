Стримеры на Twitch часто играют в игры, используя странные контроллеры, чтобы развлечь публику. Наш сегодняшний герой использовал силу музыки в свою пользу в такой сложной игре как Fortnite.

Странные и необычные контроллеры – это не что-то новое в мире видеоигр. Множество людей пытаются придумать все новые и новые способы играть в любимые игры необычным путем.

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Стример RobDiesAlot проявил фантазию и фактически превратил популярную королевскую битву Fortnite в Guitar Hero. Мужчина умудрился пристроить гитару вместо контроллера и, что больше, даже выигрывал с ее помощью "сложные клатчи". В частности в ожесточенном поединке, который длился около минуты, испанскому контент-мейкеру чудом удалось переиграть своего врага с помощью "плавных" маневров. Хотя если быть честными, судя по "точной" стрельбе оппонента, можно предположить, что и он также играл на каком-то из музыкальных инструментов, однако это не умаляет достижений Роба.

Стример переиграл оппонента, используя гитару вместо контроллера

В другом, еще более удивительном клипе, гитарист сумел выйти победителем в схватке сразу против двух врагов. Сначала стример разобрался с оппонентом в ближний перестрелке, а затем "вышел на бис", использовав выжидательную тактику и одолев еще одного, несмотря на то, что у него самого осталось мало здоровья. Неплохо для игрока с таким необычным "геймпадом".

Гитарные навыки Роба его поклонники могли оценить еще раньше, в частности на его странице в Твитере, где в закрепленном посте находится видео "кавера" на одну из песен шведской мелодической дэз-метал группы Arch Enemy. Похоже, что для стримера музыка – это семейное, поэтому не исключено, что вскоре мы увидим еще больше игр в которые мужчина попытается сыграть на гитаре.