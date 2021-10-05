Стрімер Warzone спробував взяти свій комплект спорядження просто у повітрі: що з цього вийшло

Стрімер Maximilian_DOOD в одному зі своїх численних матчів Warzone вирішив з'ясувати чи можна скористатися "лодаутом" поки він ще знаходиться в повітрі – відповідь на це питання дещо його розчарувала. Детальніше у матеріалі.

Комплекти спорядження – важливий елемент геймплею та один із ключів до перемоги у Warzone. Крім того, що гравець, який скористався "лодаутом" гратиме зі власноруч підібраною та налаштованою зброєю він ще й отримає важливі здібності, які суттєво допоможуть в грі.

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Проте отримати жадану перевагу досить непросто – потрібно постійно бути напоготові, адже в момент, коли ви вирішите використати комплект ворог своєю чергою може скористатися вашою секундною вразливістю та вкоротити вам віку.

Геймер та стрімер Maximilian_DOOD в матчі на мапі Rebirth Island, що славиться своєю напруженістю, адже через малий розмір вороги буквально стріляють звідусіль, вирішив випробувати інноваційну тактику та взяти комплект просто у польоті.

Після смерті, Максиміліан очікував доки тіммейти повернуть його у гру, а коли це відбулося десантувався назад на поле бою. Проте окрім викупу товариша, його партнери по команді ще й встигли закупити комплект спорядження, який падав паралельно зі стрімером. За долю секунди геймер наблизився до величезної коробки та, здавалося, от-от скористається нею в повітрі, але натомість його спіткала досить комічна загибель.



На щастя, команді вистачило коштів аби знову повернути стрімера в гру, але більше він подібний трюк, напевно, використовувати не буде. ​