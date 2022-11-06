Коли стало відомо про вихід сиквелу Warzone, британський стрімер вирішив вписати своє ім'я в історію оригінального проєкту, зробивши те, чого не робив ще ніхто до нього – здобувши перемогу з кожною зброєю в грі.

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На початку цього тернистого шляху все йшло як по маслу, адже Fifakill почав зі штурмових гвинтівок та SMG, слідом за ними була снайперська зброя з різною оптикою, проте справжній челендж почався, коли справа дійшла до менш потужної зброї.

Якщо складно вже було з усілякими пусковими установками, на кшталт джавелінів чи РПГ, то коли стрімер почав використовувати зброю ближнього бою – завдання здавалося майже нездійсненним.

Однак попри усі труднощі, у цю суботу, 5 листопада, відчайдух завершив свій шлях відсвяткувавши перемогу з останньою, 200-тою зброєю – голими кулаками. Отож таким чином, Fifakill став першим у світі геймером, який виграв по матчу в Warzone із кожним зі 189 основних видів зброї та з кожним смертельним обладнанням у грі.

Момент тріумфу: відео

Природно, геймер та його глядачі були в захваті від звершення. Однак через те, що фінальне вбивство було проти стрім-снайпера, який фактично подарував Пінку перемогу, реакція деяких користувачів чату на завершення челенджу була неоднозначною.

З усім тим, стрімерові у фінальній грі все одно вдалося здійснити 4 вбивства лише кулаками та уникнути усіх загроз, що траплялися на його шляху до сутички 1 на 1, тож ми вважаємо, що досягнення слід вважати легітимним.