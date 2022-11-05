У Valorant є опція детального налаштування прицілу, за допомогою якої гравці можуть копіювати їх у відомих кіберспортсменів чи улюблених стрімерів.

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Тренер колективу ZETA DIVISION Савада "JUNiOR" Юя створив новий приціл, покликаний допомогти гравцям краще контролювати власний спрей.

Унікальним його роблять дві зовнішні лінії, які рухаються від центру під час стрільби чергою, адже саме за ними геймери можуть цілитися, щоб кулі лягали якомога кучніше.

Подібна концепція не є новою, але це перший випадок коли приціл дійсно якісно виконує свою функцію, що JUNiOR продемонстрував у своєму твітері.

Як можна побачити на відео, приціл існує у двох версіях: зі звичним хрестом та з цяткою. Щоб використовувати його в Valorant самотужки, введіть в грі наступні коди: