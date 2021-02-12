Майя Хіга – стрімерка та дівчина відомого стрімера Mizkif, провела благочинний аукціон в підсумку якого їй вдалося зібрати 500 тисяч доларів. На що дівчина витратить кошти – дізнайтесь у матеріалі.

Спільнота платформи Twitch знає, як згуртуватись навколо доброї справи, що було в черговий раз доведено на трансляції стрімерки під нікнеймом Maya, що відбулася 11 лютого.

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Майя Хіга, відома у західному сегменті Twitch, перш за все через свою природоохоронну діяльність. Дівчина вирішила присвятити життя захисту навколишнього середовища та заснувала благодійну організацію Alveus Sanctuary, мета якої – побудова заповідника для екзотичних тварин та заснування віртуального центру для об'єднання зусиль захисників природи у місті Остін, штат Техас.

First fund-a-thon stream starts tomorrow at 11am CT. Live auction starts at 5pm CT. See you there!https://t.co/Wmv2ZhsgaX pic.twitter.com/iIKIv5Is9F — Alveus Sanctuary (@AlveusSanctuary) February 9, 2021

Заради цієї мети, дівчина планувала провести триденний безперервний стрім-аукціон, щоб зібрати необхідний "стартовий капітал" у 200 тисяч доларів. Проте спільноті платформи вдалося зробити неймовірне та зібрати 500 тисяч доларів лише за одну трансляцію, щоправда, для цього дівчині довелося суттєво змінити свій імідж.

Аукціон відбувався в "стрімерському домі" OTK, де проживають, серед інших, популярні стрімери Esfund, Mizkif та сама Майя. Лоти, що були запропоновані на аукціоні, часто мали жартівливий характер, до прикладу Esfund та один із найвідоміших стрімерів у світі – Shroud, пропонували переможцю провести годину в будь-якій грі у своїй компанії, а стрімер Simply погодився на воскову депіляцію грудей.

Simply приймає удар на себе / скріншот з трансляції на каналі twitch.tv/maya

Проте не всі лоти аукціону були нематеріальними, той же таки Shroud запропонував свою футболку з автографом, що залишилася з часів його виступів за кіберспортивну організацію Cloud9.

Футболка Шрауда / скріншот з трансляції на каналі twitch.tv/maya

А кожному, хто пожертвував понад 100 доларів, але не виграв жодного лоту, було обіцяно, що його нікнейм буде вигравіювано на листі "донорського дерева", яке прикрашатиме стіну в холі головної будівлі майбутнього заповідника.

Ескіз заповідника / зображення з Твіттера

Майя також пообіцяла дозволити Есфанду підстригти її, якщо загальна сума зібраних коштів перевищить 450 000 доларів, а якщо вона становитиме понад півмільйона, то й узагалі поголити голову. Глядачі не змусили на себе довго чекати та врешті-решт довели суму до цієї межі, а Майя не стала відмовлятися від власних слів та "облисіла" на очах у багатотисячної публіки.

Запис стріму, на момент написання матеріалу, набрав разючих 2,3 мільйона переглядів, а найбільшою ставкою від однієї людини стала сума у 53 тисячі доларів від глядача під нікнеймом Ludwig. Такі кошти він витратив заради можливості годину пограти в яку-небудь гру зі Шраудом. Сподіваємося, що Майя реалізує усі свої задуми та допомагатиме братам нашим меншим, нехай і у далекому Техасі.