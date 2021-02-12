Майя Хига – стримерша и девушка известного стримера Mizkif, провела благотворительный аукцион в итоге которого ей удалось собрать 500 тысяч долларов. На что девушка потратит средства – узнайте в материале.

Сообщество платформы Twitch знает, как сплотиться вокруг доброго дела, что было в очередной раз доказано на трансляции стримерши под никнеймом Maya, состоявшейся 11 февраля.

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Майя Хига, известная в западном сегменте Twitch, прежде всего из-за своей природоохранной деятельности. Девушка решила посвятить жизнь защите окружающей среды и основала благотворительную организацию Alveus Sanctuary, цель которой – построение заповедника для экзотических животных и основание виртуального центра для объединения усилий защитников природы в городе Остин, штат Техас.

First fund-a-thon stream starts tomorrow at 11am CT. Live auction starts at 5pm CT. See you there!https://t.co/Wmv2ZhsgaX pic.twitter.com/iIKIv5Is9F — Alveus Sanctuary (@AlveusSanctuary) February 9, 2021

Ради этой цели, девушка планировала провести трехдневный непрерывный стрим-аукцион, чтобы собрать необходимый "стартовый капитал" в 200 тысяч долларов. Однако сообществу платформы удалось сделать невероятное и собрать 500 тысяч долларов всего лишь за одну трансляцию, правда, для этого девушке пришлось существенно изменить свой имидж.

Аукцион проходил в "стримерском доме" OTK, где проживают, среди прочих, популярные стримеры Esfund, Mizkif и сама Майя. Лоты, которые были предложены на аукционе, часто имели шуточный характер, к примеру Esfund и один из самых известных стримеров в мире – Shroud, предлагали победителю провести час в любой игре в своей компании, а стример Simply согласился на восковую депиляцию груди.

Simply принимает удар на себя / скриншот с трансляции на канале twitch.tv/maya

Однако не все лоты аукциона были нематериальными, все тот же Shroud предложил свою футболку с автографом, оставшуюся со времен его выступлений за киберспортивную организацию Cloud9.

Футболка Шрауда / скриншот с трансляции на канале twitch.tv/maya​

А каждому, кто пожертвовал более 100 долларов, но не выиграл ни одного лота, было обещано, что его никнейм будет выгравирован на листе "донорского дерева", которое будет украшать стену в холле главного здания будущего заповедника.

Эскиз заповедника / изображение из Твиттера

Майя также пообещала позволить Есфанду подстричь ее, если общая сумма собранных средств превысит 450 000 долларов, а если она составит более чем пол миллиона, то и вообще побрить голову налысо. Зрители не заставили себя долго ждать и в конце концов довели сумму до этой отметки, а Майя не стала отказываться от собственных слов и "облысела" на глазах у многотысячной публики.

Запись стрима, на момент написания материала, набрала поразительных 2,3 миллиона просмотров, а самой большой ставкой от одного человека стала сумма в 53 тысячи долларов, от зрителя под никнеймом Ludwig. Такие средства он потратил ради возможности час поиграть в какую-нибудь игру со Шраудом. Надеемся, что Майя реализует все свои замыслы и в последующем будет помогать братьям нашим меньшим, пусть и в далеком Техасе.