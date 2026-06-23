Про вихід демоверсії Stronghold 4 повідомила британська студія Firefly Studios, яка входить до складу Devolver Digital.

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Безкоштовна пробна версія вже доступна в Steam на сторінці гри. Одночасно з її запуском розробники опублікували семихвилинний ролик, у якому продемонстрували ключові особливості майбутньої стратегії та показали основні механіки.

Демо версія Stronghold 4 – дивіться відео:

У Firefly Studios наголосили, що хочуть створити гру, яка максимально відповідатиме очікуванням шанувальників серії. Саме тому команда просить усіх учасників тестування пройти спеціальне опитування після знайомства з демоверсією. Отримані відгуки мають допомогти скоригувати баланс і вдосконалити окремі елементи проєкту до запуску раннього доступу.

Особливо вражаючою для розробників стала реакція спільноти після анонсу гри на PC Gaming Show 2026. За словами студії, Stronghold 4 додали до списків бажаного понад 250 тисяч користувачів Steam.

Маючи понад 250 тисяч додавань до списків бажаного, ми щиро вдячні всім нашим фанатам - як давнім, так і новим, - які вже чекають можливості будувати, воювати та брати участь в облогах наприкінці цього року,

– заявили в Firefly Studios.

Повернення до витоків серії

Stronghold 4 розробники позиціонують як сюжетний приквел усієї франшизи. Події гри розгорнуться ще до історії першої Stronghold, яка вийшла понад два десятиліття тому та стала однією з найвідоміших середньовічних стратегій свого часу.

Автори обіцяють повернення до головних принципів, які зробили серію популярною. Гравці знову опиняться в середньовічній Англії, де доведеться не лише вести війни, а й керувати життям замку, розвивати економіку, піклуватися про населення та будувати складну систему оборони.

Окремий акцент Firefly робить на механіці облог. У студії заявляють, що саме ця складова отримає найбільше вдосконалень порівняно з попередніми частинами серії. Облоги завжди були візитівкою Stronghold, а нова гра має підняти їх на якісно новий рівень завдяки сучасним технологіям та більш масштабним битвам.

Unreal Engine 5 і поступовий розвиток після запуску

Ранній доступ Stronghold 4 стартує до кінця 2026 року. На момент запуску гравцям запропонують сюжетну кампанію, режим "пісочниці" та оновлену графіку на рушії Unreal Engine 5.

Втім, не всі заявлені можливості будуть доступні одразу. Firefly вже підтвердила, що мультиплеєрний режим, окрема економічна кампанія та кооперативне проходження з'являться лише в майбутніх оновленнях після старту раннього доступу.

Такий підхід останніми роками став доволі популярним серед розробників ігор. Він дозволяє залучати гравців до процесу вдосконалення проєкту та поступово розширювати його можливості на основі відгуків спільноти.

Для шанувальників серії хорошою новиною стане й підтримка російської мови, яку вже підтвердили розробники. Водночас наразі невідомо, чи отримає гра українську локалізацію.

Успіх демоверсії може стати важливим показником того, наскільки вдало Firefly вдасться повернути до життя одну з найвідоміших стратегічних франшиз початку 2000-х. Судячи з кількості додавань до списків бажаного, інтерес до середньовічних замків, катапульт і масштабних облог за роки нікуди не зник.