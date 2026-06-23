О выходе демо-версии Stronghold 4 сообщила британская студия Firefly Studios, входящая в состав Devolver Digital.

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Бесплатная пробная версия уже доступна в Steam на странице игры. Одновременно с её запуском разработчики опубликовали семиминутный ролик, в котором продемонстрировали ключевые особенности будущей стратегии и показали основные механики.

Демо-версия Stronghold 4 — смотрите видео:

В Firefly Studios подчеркнули, что хотят создать игру, которая максимально соответствовала бы ожиданиям поклонников серии. Именно поэтому команда просит всех участников тестирования пройти специальный опрос после знакомства с демоверсией. Полученные отзывы должны помочь скорректировать баланс и усовершенствовать отдельные элементы проекта до запуска раннего доступа.

Особенно впечатляющей для разработчиков стала реакция сообщества после анонса игры на PC Gaming Show 2026. По словам студии, Stronghold 4 добавили в списки желаний более 250 тысяч пользователей Steam.

Имея более 250 тысяч добавлений в списки желаний, мы искренне благодарны всем нашим фанатам — как давним, так и новым, — которые уже ждут возможности строить, воевать и участвовать в осадах в конце этого года,

– заявили в Firefly Studios.

Возвращение к истокам серии

Stronghold 4 разработчики позиционируют как сюжетный приквел всей франшизы. События игры развернутся ещё до истории первой Stronghold, которая вышла более двух десятилетий назад и стала одной из самых известных средневековых стратегий своего времени.

Авторы обещают возвращение к основным принципам, которые сделали серию популярной. Игроки вновь окажутся в средневековой Англии, где придётся не только вести войны, но и управлять жизнью замка, развивать экономику, заботиться о населении и строить сложную систему обороны.

Отдельный акцент Firefly делает на механике осад. В студии заявляют, что именно эта составляющая получит наибольшее количество усовершенствований по сравнению с предыдущими частями серии. Осады всегда были визитной карточкой Stronghold, а новая игра должна поднять их на качественно новый уровень благодаря современным технологиям и более масштабным сражениям.

Unreal Engine 5 и постепенное развитие после запуска

Ранний доступ к Stronghold 4 начнётся до конца 2026 года. На момент запуска игрокам предложат сюжетную кампанию, режим "песочницы" и обновлённую графику на движке Unreal Engine 5.

Впрочем, не все заявленные возможности будут доступны сразу. Firefly уже подтвердила, что многопользовательский режим, отдельная экономическая кампания и кооперативное прохождение появятся только в будущих обновлениях после запуска раннего доступа.

Такой подход в последние годы стал довольно популярным среди разработчиков игр. Он позволяет вовлекать игроков в процесс совершенствования проекта и постепенно расширять его возможности на основе отзывов сообщества.

Для поклонников серии хорошей новостью станет и поддержка русского языка, которую уже подтвердили разработчики. В то же время пока неизвестно, получит ли игра украинскую локализацию.

Успех демоверсии может стать важным показателем того, насколько удачно Firefly сумеет вернуть к жизни одну из самых известных стратегических франшиз начала 2000-х. Судя по количеству добавлений в списки желаний, интерес к средневековым замкам, катапультам и масштабным осадам за эти годы никуда не исчез.