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Автори історії орієнтувалися на класичне кіно про пограбування та дослідження про життя військових ветеранів, інформує Destructoid.

Культовий трилер 1972 року як взірець для Rockstar

Для нової частини розробники зі студії Rockstar прагнули створити образ персонажа, який відрізняється від традиційних хаотичних і гучних головних героїв серії.

При нагоді сценаристам став культовий кримінальний трилер про пограбування банків режисера Сема Пекінпа "Втеча" 1972 року.

Про це розповів старший віцепрезидент з наративу студії Руперт Гампфріс. Він зазначив, що ключовим орієнтиром для команди у створенні персонажа стала акторська гра Стіва Макквіна.

Трейлер фільму: дивіться відео

Коли ми вирішили розповісти історію про пару втікачів, ми переглянули чимало подібних фільмів, і найбільше виділялася стрічка Сема Пекінпа "Втеча". Стів Макквін славився тим, що викреслював репліки зі сценарію та висловлював усе власною присутністю. Ми хотіли перевірити, наскільки близько зможемо наблизитися до цього в ігровому персонажі, адже більшість наших попередніх героїв були протилежностями– заявив Гампфріс.

Окрім класичного кінематографа, розробники спиралися на реальні дослідження поведінки колишніх військовослужбовців, зокрема бійців армійських рейнджерів.

Ці хлопці зазвичай не теревенять даремно і не реагують на щось без нагальної потреби, але залишаються сильними та впевненими в собі– додав Руперт Гампфріс.

Холоднокровна поведінка Джейсона створює яскравий контраст із його напарницею Люсією, яка вирізняється значно енергійнішим і експресивнішим характером.

Мовчазна присутність Джейсона та його виважені рішення доповнюють динаміку стосунків у парі, створюючи новий тип взаємодії для гравців у серії Grand Theft Auto.

Цікаву взаємодію демонструють й реальні актори, які виконали ролі протагоністів у грі. Нарешті після релізу вони можуть навіть викладати спільні фото.