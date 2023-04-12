Схоже, що нещодавні чутки про те, що Valve взялися за Portal 3 сходять нанівець, адже сценарист перших двох частин стверджує, що найближчим часом продовження серії чекати точно не слід.

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Portal та Portal 2 мали величезний успіх як з точки зору продажів, так і через призму сприйняття критиками, а про обожнювання шанувальників годі й згадувати.

Минуло 12 років з часу виходу сиквелу і здавалося, що от-от з'являться новини про нову частину серії, однак сценарист перших двох ігор Ерік Волпау, завітавши на подкаст "My Perfect Console", розбив мрії шанувальників Valve.

За словами Волпау, причиною через яку він сумнівається у появі продовження є унікальна структура Valve як компанії у якій всі працівники рівні, а отже для створення чогось нового хтось має проявити ініціативу. Окрім того, студія має чимало загальних завдань, задля успішного виконання яких потрібна робота усіх працівників.

Valve не є гігантською компанією, я думаю, що люди іноді так вважають через величезний успіх Steam, але насправді у них не так багато людей, а весь час потрібна робоча сила, щоб підтримувати Доту 2, щоб підтримувати CS:GO і так далі, а "вільна" форма Valve означає, що також є просто багато експериментів, які провалюються, – розповів сценарист.

Себто, з інформації Еріка, випливає, що задля того аби з'явилася третя частина Portal фахівці студії мають не лише неабияк цього захотіти, але й відкласти мільйон інших справ та, можливо, навіть найняти нових людей.

Зважаючи на те, що Valve щомісячно заробляє колосальні кошти лише на кейсах CS:GO, не кажучи вже про Steam Deck та все інше, то цілком зрозуміло, що знаходження мотивації для розробки продовження однокористувацької гри видається направду важким завданням.

Або ж все вищесказане лише припущення Волпау і, як стверджує популярний жарт, у Valve просто не вміють рахувати до трьох.