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З моменту офіційного анонсу від Valve, геймери неодноразово били рекорд з кількості одночасних гравців у CS:GO, підтверджуючи, що літній реліз CS 2 стане однією з найголовніших подій в ігровій індустрії цьогоріч.

Але, як виявилось, фанати CS:GO не зупинились лише на цьому рекорді та побили ще один – цього разу щодо кількості кейсів зі скінами, відкритих за один місяць і прибутку який Valve отримали від цього.

Відповідно до інформації порталу csgocasetracker.com, протягом березня 2023 року користувачі CS:GO загалом відкрили приблизно 39,5 мільйонів кейсів, що майже вдвічі перевищує попередній рекорд, досягнутий у лютому 2023 року, коли було відкрито 27,7 мільйона кейсів.

Кейс у CS:GO / Фото Valve

Беручи до уваги середню вартість ключів, можна дійти висновку, що за минулий місяць фанати гри витратили понад 100 мільйонів доларів у надіях вибити гарний скін.

Окрім того, виходить що за березень Valve заробили вдвічі більше, ніж у середньому за місяць.

Такі прибутки дають надію на те, що компанія відчуває фінансову стабільність та втішить геймерів своїм новим, поки що не анонсованим проєктом, який може виявитися третьою частиною відомої гри.