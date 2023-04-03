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С момента официального анонса от Valve, геймеры неоднократно обновляли рекорд по количеству одновременных игроков в CS:GO, подтверждая, что летний релиз CS 2 станет одним из самых главных событий в игровой индустрии в этом году.

Но, как оказалось, фанаты CS:GO не остановились только на этом рекорде и побили еще один – на этот раз относительно количества кейсов со скинами, открытых за один месяц и прибыли, которую Valve получили от этого.

Согласно информации портала csgocasetracker.com, в течение марта 2023 года пользователи CS:GO в общей сложности открыли примерно 39,5 миллионов кейсов. что почти вдвое превышает предыдущий рекорд, достигнутый в феврале 2023 года, когда было открыто 27,7 миллиона кейсов.

Кейс в CS:GO / Фото Valve

Учитывая среднюю стоимость ключей, можно сделать вывод, что за прошлый месяц фанаты игры потратили более 100 миллионов долларов в надежде выбить хороший скин.

Кроме того, получается, что за март Valve заработали вдвое больше, чем в среднем за месяц.

Такие доходы дают надежду на то, что компания чувствует финансовую стабильность и порадует геймеров своим новым, пока не анонсированным проектом, который может оказаться третьей частью известной игры.