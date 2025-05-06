Провідна сценаристка Clair Obscur Expedition 33 спершу прийшла в проєкт зовсім на іншу роль

Головна сценаристка хітової відеогри Clair Obscur Expedition 33 спершу приєдналася до команди Sandfall Interactive на кардинально іншу посаду.

Хітова JRPG Clair Obscur Expedition 33 підкорила мільйони геймерів, а історія її створення є справді унікальною, інформує 24 Канал з посиланням на BBC.

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Сценаристка мала зіграти одного з персонажів

Серед мільйона причин за які дебютний проєкт Sandfall Interactive отримав найвищий в історії рейтинг на Metacritic, яскраво виділяється сюжет гри та його глибокі персонажі. Безумовно, це заслуга головної сценаристки гри – Дженніфер Сведберг-Єн, яка, як виявилося, приєдналася до проєкту зовсім випадково.

Розробниця зізналася, що спершу її прийняли в команду як недосвідчену акторку озвучування.

Я побачила пост на Reddit від Гійома (гейм-директора), в якому він просив акторів озвучування записати щось безплатно для демоверсії. Я подумала: "Я ніколи цього не робила, звучить досить круто", тому я відправила йому запис на прослуховування,

– розповіла Сведберг-Єн.

Зрештою, Дженніфер отримала пропозицію про співпрацю та одну з головних ролей, а в процесі створення гри стала провідною сценаристкою. Решта – уже історія.