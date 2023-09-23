На нову посаду Юліан перейде після релізу Star Wars Outlaws, якою він зараз займається. Вперше він доєднався до команди Tom Clancy's у 2014 році й долучився до створення перших двох частин The Division на позиції креативного директора.

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Тепер метою Джеріті стане створити команду для розробки Tom Clancy's The Division 3 з працівників Massive Entertainment та водночас забезпечити активну підтримку Tom Clancy's The Division 2.

Навіть про орієнтовні терміни виходу The Division 3 говорити поки рано. Юліан наголосив на тому, що кожна ітерація The Division має ставити нову планку якості.

Я пам'ятаю обіцянки щодо ігрового процесу – кооператив, PvP, аспекти RPG у відкритому світі. Його світ здавався дуже близьким і дуже реалістичним, ніби ви дійсно могли бути агентом змін у ньому,

– розповів Юліан Джеріті.