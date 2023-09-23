На новую должность Юлиан перейдет после релиза Star Wars Outlaws, которой он сейчас занимается. Впервые он присоединился к команде Tom Clancy в 2014 году и присоединился к созданию первых двух частей The Division на позиции креативного директора.

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Теперь целью Джерити станет создать команду для разработки Tom Clancy's The Division 3 из работников Massive Entertainment и одновременно обеспечить активную поддержку Tom Clancy's The Division 2.

Даже об ориентировочных сроках выхода The Division 3 говорить пока рано. Юлиан отметил, что каждая итерация The Division должна ставить новую планку качества.

Я помню обещания по игровому процессу – кооператив, PvP, аспекты RPG в открытом мире. Его мир казался очень близким и очень реалистичным, будто вы действительно могли быть агентом перемен в нем,

– рассказал Юлиан Джерити.