Студія Ubisoft анонсувала гру The Division 3

Юліан Джеріті несподівано повертається до Ubisoft на посаду виконавчого продюсера The Division. Таке призначення фактично підтверджує підготовку гри Tom Clancy's The Division 3.

На нову посаду Юліан перейде після релізу Star Wars Outlaws, якою він зараз займається. Вперше він доєднався до команди Tom Clancy's у 2014 році й долучився до створення перших двох частин The Division на позиції креативного директора.

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Ubisoft готує гру The Division 3

Тепер метою Джеріті стане створити команду для розробки Tom Clancy's The Division 3 з працівників Massive Entertainment та водночас забезпечити активну підтримку Tom Clancy's The Division 2.

Навіть про орієнтовні терміни виходу The Division 3 говорити поки рано. Юліан наголосив на тому, що кожна ітерація The Division має ставити нову планку якості.

Я пам'ятаю обіцянки щодо ігрового процесу – кооператив, PvP, аспекти RPG у відкритому світі. Його світ здавався дуже близьким і дуже реалістичним, ніби ви дійсно могли бути агентом змін у ньому,

– розповів Юліан Джеріті.