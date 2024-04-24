Що відомо про гру

У світі "Володаря перснів" слово "затишний" – це не зовсім те, що може спасти на думку першим. Середзем'я повниться небезпечними орками, павуками, тролями, балроґами та іншими істотами. Але є один куточок, де все видається ідеальним. Це Шир, де живуть гобіти, низькоросла раса людей з великими ногами. Саме про них і повідає нам Tales of the Shire.

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Tales of the Shire – це майбутній симулятор життя. Через кілька місяців після анонсу розробник Weta Workshop (яка працювала над спецефектами для всіх шести фільмів Пітера Джексона про Середзем'я) та видавець Private Division запропонували перший погляд на гру у новому трейлері.

Кліп відкривається розповіддю, в якій зазначається, що хоча гобіти відомі "історіями про мужність і відважні вчинки в темні часи", тут все буде набагато світліше. Ви і ваш гобіт будете досліджувати Байвотер, прикрашати будинок, заводити друзів, готувати їжу, вирощувати сільськогосподарські культури, рибалити (звичайно ж) і багато іншого.

Дивіться трейлер Tales of the Shire: відео

Ви зможете сповна насолодитися, здавалося б, банальною рутиною мальовничого Ширу. Нам показують мультяшний художній стиль піддається з теплою атмосферою, яскравими кольорами та красивими пейзажами.

Поки що невідомо нічого про конкретні можливості та функції, які чекають на нас у грі. Але в трейлері можна побачити можливість збору та вирощування ресурсів, торгівлі на ринку, будівництва інтер'єрів на кшталт Sims, зміну пір року, свята, прогулянки по світу та інше. Неясно, наскільки великою буде карта.

Tales of the Shire вийде на PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 та Xbox Series X/S пізніше цього року. Точної дати ще немає.