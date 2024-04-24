Что известно об игре

В мире "Властелина колец" слово "уютный" – это не совсем то, что может прийти в голову первым. Средиземье полнится опасными орками, пауками, троллями, балрогами и другими существами. Но есть один уголок, где все кажется идеальным. Это Шир, где живут хоббиты, низкорослая раса людей с большими ногами. Именно о них и поведает нам Tales of the Shire.

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Tales of the Shire – это будущий симулятор жизни. Через несколько месяцев после анонса разработчик Weta Workshop (которая работала над спецэффектами для всех шести фильмов Питера Джексона о Средиземье) и издатель Private Division предложили первый взгляд на игру в новом трейлере.

Клип открывается рассказом, в котором отмечается, что хотя хоббиты известны "историями о мужестве и отважных поступках в темные времена", здесь все будет намного светлее. Вы и ваш хоббит будете исследовать Байвотер, украшать дом, заводить друзей, готовить еду, выращивать сельскохозяйственные культуры, рыбачить (конечно же) и многое другое.

Смотрите трейлер Tales of the Shire: видео

Вы сможете сполна насладиться, казалось бы, банальной рутиной живописного Шира. Нам показывают мультяшный художественный стиль поддается с теплой атмосферой, яркими цветами и красивыми пейзажами.

Пока неизвестно ничего о конкретных возможностях и функциях, которые ждут нас в игре. Но в трейлере можно увидеть возможность сбора и выращивания ресурсов, торговли на рынке, строительства интерьеров вроде Sims, смену времен года, праздники, прогулки по миру и прочее. Неясно, насколько большой будет карта.

Tales of the Shire выйдет на PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X/S позже в этом году. Точной даты еще нет.