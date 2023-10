Передовсім під час розробки The Witcher 4 студія планує значно більше акцентувати увагу на консолях. Саме брак такої уваги став причиною проблемного запуску Cyberpunk 2077.

Особливості розробки The Witcher 4

Відколи у 2022 році CDPR підтвердила роботу над грою, про четверту основну частину серії The Witcher було відомо небагато. Судячи з кількох деталей, якими студія поділилася протягом наступного року, The Witcher 4 має кодову назву Polaris і насправді не матиме номера в назві. Єдине, що його планують випустити до майбутнього ремейку оригінального The Witcher 2007 року.

І хоча розробка "Відьмака 4" залишається оповитою таємницею, директор з управління та аудіотехніки CDPR Колін Уолдер розкрив деякі подробиці майбутнього проєкту. Зокрема, він запевнив, що CDPR зайняла значно ширший платформний підхід до розробки проєкту Polaris.

Студія вже запускає демонстрації та внутрішні перевірки продуктивності на консолях. Уолдер визнав, що тестування консолей – це те, що CDPR почала робити лише на пізніх стадіях розробки Cyberpunk 2077 з, м'яко кажучи, не ідеальними результатами.

The Witcher 4 повинен виконувати набагато кращу роботу, пропонуючи прийнятну продуктивність консолі на момент запуску, якщо порівнювати з Cyberpunk 2077.