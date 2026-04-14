За крок до запуску: Subnautica 2 залишилась без видавця

Підводний survival Subnautica 2 опинився в центрі уваги через неочікувані зміни: менш ніж за місяць до запуску в ранньому доступі гра втратила видавця. Причини такого кроку офіційно не пояснюють, але ситуація виглядає заплутаною.

Амбітний сиквел популярного підводного виживання Subnautica, який розробляє американська студія Unknown Worlds Entertainment, зіткнувся з неочікуваною зміною – гра фактично перейшла на самовидавництво, пише 24 Канал.

Дивіться також Сюжет METRO 2039 потрапив у мережу ще до першого трейлера

Чому Subnautica 2 залишилась без видавця?

Раніше за випуск Subnautica 2 на всіх платформах відповідала південнокорейська компанія Krafton, яка ще у 2021 році придбала Unknown Worlds. Проте нещодавно користувачі, зокрема маркетолог Майкл Футтер, звернули увагу, що на сторінці гри в Steam видавцем вказано вже саму студію-розробника. Згадка про Krafton зникла.

Як з'ясувалося завдяки даним SteamDB, ці зміни відбулися ще минулого тижня, але помітили їх лише зараз. Після цього аналогічна ситуація повторилася й на інших майданчиках – Epic Games Store та Microsoft Store також більше не вказують Krafton як видавця.

Що саме стало причиною такого кроку, офіційно не розкривають. При цьому структура власності не змінилася: Unknown Worlds досі належить Krafton. Водночас ситуацію ускладнює юридичний конфлікт усередині студії.

Як повідомляло видання Kotaku, суд зобов'язав Krafton повернути контроль над компанією та самою грою колишньому президенту Теду Гіллу. На цьому тлі нинішній керівник студії Стів Папуцис заявив, що Subnautica 2 вже готова до запуску в ранньому доступі у травні. Така ініціатива викликала невдоволення у сторони Гілла, що лише підкреслює напруженість ситуації.

Попри внутрішні суперечки, розробка триває. Subnautica 2 готують до релізу на PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), а також для Xbox Series X і S. Гра також з’явиться у Game Pass.

Сиквел обіцяє значно розширити формулу оригіналу: розробники готують новий інопланетний світ, можливість кооперативного проходження до чотирьох гравців, атмосферу глибоководного жаху та сучасну графіку на базі Unreal Engine 5.