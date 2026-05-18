Автори Subnautica 2 розкрили плани на майбутнє – гру чекають великі зміни

Unknown Worlds Entertainment поділилася першими деталями щодо розвитку Subnautica 2 після старту раннього доступу. Розробники вже готують серію оновлень – від покращення базових механік до масштабного нового контенту.

Студія опублікувала план розвитку Subnautica 2 на найближчі місяці на сторінці спільноти гри в Steam. Розробники попередили, що дорожня карта ще може змінюватися, оскільки команда продовжить орієнтуватися на відгуки гравців під час раннього доступу.

Які оновлення готують для Subnautica 2?

Перший великий патч 1.1 буде присвячений покращенню ключових ігрових систем. Автори планують доопрацювати біомоди, систему уламків, зустрічі з мешканцями глибин та механіку пріоритету голосових повідомлень. Окрім цього, у грі з'явиться функція спринту, про яку давно просили користувачі.

В оновленні 1.2 розробники зосередяться на кооперативі. У Subnautica 2 планують додати голосовий чат, емоції, систему торгівлі між гравцями та можливість відродження напарника. Також команда працює над розширенням інструментів персоналізації.

У більш віддалених планах Unknown Worlds Entertainment – масштабне контентне оновлення. Воно додасть нові біоми, істот, ресурси, інструменти, транспорт та продовження сюжетної лінії.

Ми продовжимо випускати виправлення помилок, балансу, оптимізації та інші оновлення протягом усього раннього доступу. Будемо уважно аналізувати ваші відгуки, щоб коригувати та покращувати гру!

– пообіцяли автори.

Ранній доступ Subnautica 2 стартував 14 травня на PC, Xbox Series X і S, а також у Game Pass. Гра швидко отримала "дуже схвальні" відгуки у Steam – рейтинг проєкту наразі становить 92 %.

Як проходила розробка Subnautica 2?

Розробку Subnautica 2 студія Unknown Worlds Entertainment офіційно підтвердила ще у 2022 році. Тоді автори називали проєкт "наступною грою у всесвіті Subnautica", але майже не розкривали деталей. Пізніше стало відомо, що гра створюється на рушії Unreal Engine 5 та вперше в історії серії отримає повноцінний кооператив на чотирьох гравців.

Перший кінематографічний трейлер Subnautica 2 показали восени 2024 року під час Xbox Partner Showcase. Тоді ж розробники підтвердили, що дія гри відбуватиметься на новій планеті, а серед головних нововведень будуть нові транспортні засоби, система генетичних модифікацій персонажа та розширені механіки виживання.

Втім, розробка гри супроводжувалася серйозними внутрішніми конфліктами. У липні 2025 року компанія Krafton несподівано усунула керівників Unknown Worlds, включно зі співзасновниками Чарлі Клівлендом і Максом Макгуайром, а також CEO Тедом Гіллом. Після цього на сайті Unknown Worlds з'явилося повідомлення про те, що ранній доступ Subnautica 2 перенесли на 2026 рік.

Згодом ситуація переросла у судовий конфлікт. Колишнє керівництво студії заявило, що перенесення могло бути пов'язане з бонусною виплатою у розмірі 250 мільйонів доларів, яку команда мала отримати за досягнення певних фінансових показників до кінця 2025 року. У березні 2026 року суд частково став на бік Unknown Worlds та повернув Теда Гілла на посаду CEO.

Яким виявився реліз гри?

Попри складну історію розробки, старт раннього доступу Subnautica 2 виявився надзвичайно успішним. Як повідомляє The Verge, у перші години після запуску проєкт очолив список найпопулярніших ігор Steam та зібрав сотні тисяч одночасних гравців.

За офіційними даними Unknown Worlds, лише за 12 годин продажі перевищили 2 мільйони копій. Піковий онлайн на всіх платформах сягнув 651 тисячі гравців.

Перед самим запуском у мережі також з'явилися витоки ранніх збірок гри. Розробникам довелося окремо пояснювати, що в інтернет потрапили незавершені версії, які не відображають фінальну якість проєкту та можуть містити відсутні механіки й технічні проблеми.