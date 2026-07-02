Krafton програла боротьбу за 250 мільйонів доларів: успіх Subnautica 2 усе змінив

Фінансовий конфлікт навколо авторів Subnautica 2, який тривав майже рік, нарешті завершився. Компанія Krafton змінила свою позицію після рекордного старту гри, однак історія закінчилася не лише виплатами.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Конфлікт між видавцем Krafton і американською студією Unknown Worlds Entertainment, яка створила серію Subnautica, офіційно завершився мировою угодою. Після кількох місяців судових розглядів компанія погодилася виплатити розробникам бонуси, які стали предметом багатомільйонної суперечки.

Причиною конфлікту стала угода між Krafton та Unknown Worlds після придбання студії. Вона передбачала бонус у розмірі 250 мільйонів доларів, якщо команда досягне визначених фінансових показників.

Минулого року Krafton звільнила співзасновників студії Чарлі Клівленда, Макса Макгуайра та тодішнього президента Unknown Worlds Теда Гілла. За словами колишнього керівництва студії, таке рішення мало допомогти видавцю уникнути виплати передбачених контрактом бонусів.

Суд став на бік керівництва Unknown Worlds

Судові розгляди тривали дев'ять місяців. За їхніми підсумками Теда Гілла поновили на посаді, повернули йому контроль над розробкою Subnautica 2, а також продовжили термін, протягом якого студія могла виконати фінансові умови для отримання винагороди.

Для активації бонусної програми Unknown Worlds необхідно було заробити 69,8 мільйона доларів. Однак успіх Subnautica 2 значно перевершив ці очікування.

Ранній доступ до Subnautica 2 стартував 14 травня на ПК через Steam, Epic Games Store і Microsoft Store, а також на Xbox Series X і Series S. Гра відразу стала одним із найуспішніших релізів року.

Лише за перші п'ять днів продажів проєкт приніс 96 мільйонів доларів виручки, легко перевищивши необхідний поріг для виплати бонусів. За той самий період гра розійшлася тиражем 4 мільйони копій.

Користувачі Steam також тепло зустріли новинку. На момент врегулювання конфлікту Subnautica 2 мала 91 % позитивних відгуків, що відповідає статусу "дуже схвальні".

Які бонуси отримають усі співробітники студії?

Після досягнення мирової угоди Krafton погодилася виплатити винагороди всім співробітникам Unknown Worlds.

За словами Теда Гілла, розробники отримають "значно більше", ніж передбачала початкова домовленість. Він також повідомив, що команда зможе розраховувати на додаткові бонуси в міру виходу нових оновлень для Subnautica 2.

Це суттєво відрізняється від початкових умов угоди. Спершу бонусна програма поширювалася лише на трьох керівників студії та співробітників, які працювали в Unknown Worlds ще до її придбання компанією Krafton.

Разом із повідомленням про завершення конфлікту стало відомо, що Тед Гілл вдруге залишає посаду керівника Unknown Worlds.

Він пояснив, що рішення ухвалили спільно з Krafton і назвав зміну керівництва найкращим варіантом для подальшого розвитку студії після завершення тривалого конфлікту.

Нового генерального директора Krafton планує шукати за межами як Unknown Worlds, так і власних внутрішніх структур.

Попри кадрові зміни, історія із Subnautica 2 завершилася для команди позитивно. Судові рішення, комерційний успіх гри та мирова угода дозволили розробникам отримати винагороду, яка раніше опинилася під загрозою через корпоративний конфлікт.