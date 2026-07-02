Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Конфликт между издателем Krafton и американской студией Unknown Worlds Entertainment, создавшей серию Subnautica, официально завершился мировым соглашением. После нескольких месяцев судебных разбирательств компания согласилась выплатить разработчикам бонусы, которые стали предметом многомиллионного спора.

Причиной конфликта стало соглашение между Krafton и Unknown Worlds, заключенное после приобретения студии. Оно предусматривало бонус в размере 250 миллионов долларов, если команда достигнет определенных финансовых показателей.

В прошлом году Krafton уволила соучредителей студии Чарли Кливленда, Макса Макгуайра и тогдашнего президента Unknown Worlds Теда Гилла. По словам бывшего руководства студии, такое решение должно было помочь издателю избежать выплаты предусмотренных контрактом бонусов.

Суд встал на сторону руководства Unknown Worlds

Судебные разбирательства длились девять месяцев. По их итогам Теда Гилла восстановили в должности, вернули ему контроль над разработкой Subnautica 2, а также продлили срок, в течение которого студия могла выполнить финансовые условия для получения вознаграждения.

Для активации бонусной программы Unknown Worlds необходимо было заработать 69,8 миллиона долларов. Однако успех Subnautica 2 значительно превзошел эти ожидания.

Ранний доступ к Subnautica 2 стартовал 14 мая на ПК через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store, а также на Xbox Series X и Series S. Игра сразу стала одним из самых успешных релизов года.

Только за первые пять дней продаж проект принес 96 миллионов долларов выручки, легко превысив необходимый порог для выплаты бонусов. За тот же период игра разошлась тиражом в 4 миллиона копий.

Пользователи Steam также тепло встретили новинку. На момент урегулирования конфликта Subnautica 2 имела 91 % положительных отзывов, что соответствует статусу "очень одобрительные".

Какие бонусы получат все сотрудники студии?

После достижения мирового соглашения Krafton согласилась выплатить вознаграждения всем сотрудникам Unknown Worlds.

По словам Теда Гилла, разработчики получат "значительно больше", чем предусматривала первоначальная договоренность. Он также сообщил, что команда сможет рассчитывать на дополнительные бонусы по мере выхода новых обновлений для Subnautica 2.

Это существенно отличается от первоначальных условий соглашения. Изначально бонусная программа распространялась лишь на трех руководителей студии и сотрудников, которые работали в Unknown Worlds еще до ее приобретения компанией Krafton.

Вместе с сообщением о завершении конфликта стало известно, что Тед Гилл во второй раз покидает пост руководителя Unknown Worlds.

Он пояснил, что решение было принято совместно с Krafton, и назвал смену руководства лучшим вариантом для дальнейшего развития студии после завершения длительного конфликта.

Нового генерального директора Krafton планирует искать как за пределами Unknown Worlds, так и за пределами собственных внутренних структур.

Несмотря на кадровые изменения, история с Subnautica 2 завершилась для команды положительно. Судебные решения, коммерческий успех игры и мировое соглашение позволили разработчикам получить вознаграждение, которое ранее оказалось под угрозой из-за корпоративного конфликта.