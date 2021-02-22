Корейський суд нарешті виніс рішення у справі тренера з League of Legends Кім "cvMax" Дає-Хо. Він використовував зовсім нетрадиційні методи у своїй роботі.

Для кіберспорту не дуже характерні скандали, які пов'язані з фізичним насильством. Проте, Кім "cvMax" Дає-Хо став головним героєм саме такої ситуації ще у 2019 році, але лише зараз корейський суд виніс остаточне рішення у цій справі.

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У 2019 році Кім Дає-Хо тренував команду Griffin, яка виступала у дисципліні League of Legends. Тоді одразу декілька гравців цього колективу звинуватили його в агресивній поведінці. Кіберспортсмени відзначали, що тренер часто використовував нецензурну лексику та принижував гравців. Також cvMax "полюбляв" трясти чи копати стільці гравців, які погано відіграли у певному моменті. Тренер навіть міг хапати кіберспортсменів за одяг, а також щипати до синців.

Кім Дає-Хо стверджував, що все це частина тренувального процесу, а без цього його робота буде марною. Також він відзначав, що гравці команди Griffin самі погодилися на такі умови, щоправда, його підопічні були трохи іншої думки. Один із його підлеглих не захотів такого терпіти, тому й вирішив звернутися до відповідних органів. У 2020 році слідство провело одразу 6 публічних судових процесів, а також опитало декількох свідків.

Суд виніс достатньо "м'яке" рішення у цій справі, бо зобов'язав cvMax виплатити штраф у розмірі мільйона корейських вон, а це лише 900 доларів. А спеціальна комісія Esports Fair відсторонила його від роботи на 5 місяців. Зазначимо, що зараз Кім Дає-Хо працює вже із командою DRX, а також може подати апеляцію та оскаржити таке рішення корейського суду.