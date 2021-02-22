Корейский суд наконец вынес решение по делу тренера с League of Legends Ким "cvMax" Дае-Хо. Он использовал совсем нетрадиционные методы в своей работе.

Для киберспорта не слишком характерны скандалы, которые связаны с физическим насилием. Однако, Ким "cvMax" Дае-Хо стал главным героем именно такой ситуации еще в 2019 году, но только сейчас корейский суд вынес окончательное решение по этому делу.

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В 2019 году Ким Дае-Хо тренировал команду Griffin, которая выступала в дисциплине League of Legends. Тогда сразу несколько игроков этого коллектива обвинили его в агрессивном поведении. Киберспортсмены отмечали, что тренер часто использовал нецензурную лексику и унижал игроков. Также cvMax "любил" трясти или пинать стулья игроков, которые плохо сыграли в определенном моменте. Тренер даже мог хватать киберспортсменов за одежду, а также щипать до синяков.

Ким Дае-Хо утверждал, что все это часть тренировочного процесса, а без этого его работа будет бесполезной. Также он отмечал, что игроки команды Griffin сами согласились на такие условия, правда, его подопечные были несколько иного мнения. Один из его подчиненных не захотел такого терпеть, поэтому и решил обратиться в соответствующие органы. В 2020 году следствие провело сразу 6 публичных судебных процессов, а также опросило нескольких свидетелей.

Суд вынес достаточно "мягкое" решение по этому делу, потому что обязал cvMax выплатить штраф в размере миллиона корейских вон, а это всего 900 долларов. А специальная комиссия Esports Fair отстранила его от работы на 5 месяцев. Отметим, что сейчас Ким Дае-Хо работает уже с командой DRX, а также может подать апелляцию и обжаловать такое решение корейского суда.