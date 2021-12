Суд Житомира оштрафував чоловіка за встановлення піратських відеоігор на PlayStation

Суд Житомира зобов'язав чоловіка виплатити штраф у розмірі 21 тисячі гривень. Його звинувачували у встановленні піратських відеоігор на консолі з серії PlayStation.

Майже рік тому ми розповідали про японського продавця модифікованих покемонів, якого поліція спіймала на гарячому. А вже в липні про місцеву злочинну групу, яка модифікувала збереження для гри The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Цього ж разу головним героєм подібної історії став житель Житомира.

Актуально Найкраща гра року, масштабні анонси та виступи зірок: підсумки The Game Awards 2021

Варто розпочати з того, що правоохоронні органи затримали цього чоловіка ще в грудні 2020 року, а звинувачували його в несанкціоновану втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин з метою підробки інформації. Якщо простіше, то він займався "перепрошиванням" консолей з серії PlayStation, а оголошення про свої послуги він розміщував на різноманітних відомих платформах.

Згідно з даними єдиного державного реєстру судових рішень, у своїх оголошеннях він вказував, що може встановити на консоль різноманітні ігри. Варто додати, що йдеться про неліцензійні відеоігри, які він завантажував з піратських сайтів. Для своєї роботи він використовував персональний комп'ютер та набір програм для "перепрошивання" PlayStation.

У цьому документі також називаються відеоігри, які він встановлював на консолі: Grand Theft Auto V, The Last of Us, Skyrim, Mortal Kombat, FIFA, Far Cry 3 та Call of Duty: Black Ops II. Зрозуміло, що це дуже популярні ігри, щоправда, в цьому списку є лише один проєкт, який можна назвати ексклюзивом PlayStation. А всі інші відеоігри завжди були доступні й на персональних комп'ютерах. Варто додати, що компанія Sony не висувала звинувачення про порушення авторських прав.

Підсудний визнав свою провину, а тому вже мав сплатити штраф у розмірі 10 тисяч гривень. Також ще 11 тисяч гривень він мав заплатити як компенсацію за проведення судово-комп'ютерних експертиз. Наостанок варто відзначити, що в документі не вказано, як поліція дізналася про його правопорушення. Дуже ймовірно, що сталося це через публікацію оголошень на відомих платформах.

Це може вас зацікавити – Чи викликають залежність відеоігри, Обережно, міф: відео