Геймпад вже не в тренді: стрімер проходить культову гру за допомогою голосових команд – відео

Стрімер із нікнеймом Juzcook проходить відеогру Super Mario World за допомогою голосових команд. Геймерам дуже сподобався такий спосіб проходження, а відео вже зібрало понад 200 тисяч переглядів.

Джерело: твіттер Juz

Super Mario World вийшла ще у 1990 році, але й досі вважається однією із найкращих у серії про відомого італійського сантехніка. Цю відеогру вже намагалися пройти різноманітними способами, але один австралійський стрімер вирішив перевершити всіх. Juzcook дуже успішно проходить культову гру за допомогою голосових команд.

Читайте також Велотренажер замість геймпаду: шанувальник відомої відеогри зібрав незвичайний пристрій – відео

Juzcook вибрав не найпростіший метод для проходження відеогри, бо керує ігровим персонажем лише голосовими командами, навіть у поєдинках із босами. Для цього він використовує відому програму із назвою VoiceBot. Juzcook налаштував серію макрокоманд, які передають емулятору необхідні вхідні дані. Наприклад, геймер говорить "крок вправо", щоб Маріо зробив крок у цьому напрямку, або "стрибок ліворуч", щоб відомий сантехнік стрибнув ліворуч. Всі команди зрозумілі й прості, але грати Juzcook було все одно дуже непросто.

Варто відзначити, що стрімер поки ще працює над оптимізацією свого методу. Деякі команди працювали не зовсім коректно, тому геймер прямо під час трансляції вдосконалював цей спосіб проходження. Користувачі у захваті від ідеї Juzcook, а відео із його проходженням деяких рівнів вже переглянуло понад 200 тисяч шанувальників. Також геймер відзначив, що спробує пройти всю відеогру таким способом. Але це буде дуже непросто зробити, бо у грі є рівні, у яких потрібно буде постійно кричати "Стрибай" та "Стій".

Проходження Super Mario World за допомогою голосових команд – відео