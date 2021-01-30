Стример с никнеймом Juzcook проходит видеоигру Super Mario World с помощью голосовых команд. Геймерам очень понравился такой способ прохождения, а видео уже собрало более 200 тысяч просмотров.

Источник: твиттер Juz

Super Mario World вышла еще в 1990 году, но до сих пор считается одной из лучших в серии об известном итальянском сантехнике. Эту видеоигру уже пытались пройти разными способами, но один австралийский стример решил превзойти всех. Juzcook очень успешно проходит культовую игру с помощью голосовых команд.

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Juzcook выбрал не самый простой метод для прохождения видеоигры, потому что руководит игровым персонажем только голосовыми командами, даже в поединках с боссами. Для этого он использует известную программу под названием VoiceBot. Juzcook настроил серию макрокоманд, которые передают эмулятору необходимые входные данные. Например, геймер говорит "шаг вправо", чтобы Марио сделал шаг в этом направлении, или "прыжок влево", чтобы известный сантехник прыгнул влево. Все команды понятны и просты, но играть Juzcook было все равно очень непросто.

Стоит отметить, что стример пока еще работает над оптимизацией своего метода. Некоторые команды работали не совсем корректно, поэтому геймер прямо во время трансляции совершенствовал этот способ прохождения. Пользователи в восторге от идеи Juzcook, а видео с его прохождением некоторых уровней уже посмотрело более 200 тысяч поклонников. Также геймер отметил, что попытается пройти всю видеоигру таким способом. Но это будет очень непросто сделать, потому что в игре есть уровни, в которых нужно будет постоянно кричать "Прыгай" и "Стой".

Прохождение Super Mario World с помощью голосовых команд – видео

I did something dumb pic.twitter.com/6veAEQ39ki — Juz (@juzcook) January 26, 2021

World 1 has been conquered in a single sitting without a Gameover! Found some nice backup strats tonight pic.twitter.com/lcUJynQEr9 — Juz (@juzcook) January 27, 2021