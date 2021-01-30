Геймпад уже не в тренде: стример проходит культовую игру с помощью голосовых команд– видео
Стример с никнеймом Juzcook проходит видеоигру Super Mario World с помощью голосовых команд. Геймерам очень понравился такой способ прохождения, а видео уже собрало более 200 тысяч просмотров.
Источник: твиттер Juz
Super Mario World вышла еще в 1990 году, но до сих пор считается одной из лучших в серии об известном итальянском сантехнике. Эту видеоигру уже пытались пройти разными способами, но один австралийский стример решил превзойти всех. Juzcook очень успешно проходит культовую игру с помощью голосовых команд.
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Juzcook выбрал не самый простой метод для прохождения видеоигры, потому что руководит игровым персонажем только голосовыми командами, даже в поединках с боссами. Для этого он использует известную программу под названием VoiceBot. Juzcook настроил серию макрокоманд, которые передают эмулятору необходимые входные данные. Например, геймер говорит "шаг вправо", чтобы Марио сделал шаг в этом направлении, или "прыжок влево", чтобы известный сантехник прыгнул влево. Все команды понятны и просты, но играть Juzcook было все равно очень непросто.
Стоит отметить, что стример пока еще работает над оптимизацией своего метода. Некоторые команды работали не совсем корректно, поэтому геймер прямо во время трансляции совершенствовал этот способ прохождения. Пользователи в восторге от идеи Juzcook, а видео с его прохождением некоторых уровней уже посмотрело более 200 тысяч поклонников. Также геймер отметил, что попытается пройти всю видеоигру таким способом. Но это будет очень непросто сделать, потому что в игре есть уровни, в которых нужно будет постоянно кричать "Прыгай" и "Стой".
Прохождение Super Mario World с помощью голосовых команд – видео
Super Mario WorldКультовая видеоигра, разработанная компанией Nintendo, которая вышла в ноябре 1990 года для консоли SNES. По жанру это платформер, в котором игроки управляют известным итальянским сантехником Марио. По сюжету нужно спасти Страну Динозавров от тирании Боузера – главного антагониста серии. Критики тепло встретили видеоигру, а среди геймеров она имела огромный успех. Немало изданий назвало эту игру лучшей в истории.
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