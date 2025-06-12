Сюжет гри залишився знайомим: живий шматок м’яса, на ім'я Meat Boy знову вирушає рятувати свою подружку Bandage Girl з лап злого ембріона у пробірці в смокінгу – тепер уже в повноцінному 3D, розповідає 24 Канал.

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У відео показано кілька рівнів, включно з жорстким Dark World, битву з босом, а також синхронізовану систему повторів усіх вдалих і провальних спроб. Попри зміну формату з 2D на 3D, фанати залишилися в захваті від побаченого.

Геймплей Super Meat Boy 3D – дивіться відео:

Super Meat Boy 3D обіцяє гравцям вже звичну зростаючу складність – від високої до рівня "екзистенційного жаху". Геймплей, побудований на відпрацьовуванні рефлексів гравців, а ще в грі присутні жорстокі рівні, як от Dark World, від яких "захочеться кричати під дощем на зупинці", як зазначають розробники.

Гру розробляє німецька студія Sluggerfly (відомі за Hell Pie) за підтримки авторів оригіналу з Team Meat. Видавцем виступить компанія Headup. Реліз запланований на початок 2026 року для ПК (Steam, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X|S і Game Pass.