Сюжет игры остался знакомым: живой кусок мяса, по имени Meat Boy снова отправляется спасать свою подружку Bandage Girl из лап злого эмбриона в пробирке в смокинге – теперь уже в полноценном 3D, рассказывает 24 Канал.

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В видео показано несколько уровней, включая жесткий Dark World, битву с боссом, а также синхронизированную систему повторов всех удачных и провальных попыток. Несмотря на смену формата с 2D на 3D, фанаты остались в восторге от увиденного.

Геймплей Super Meat Boy 3D – смотрите видео:

Super Meat Boy 3D обещает игрокам уже привычную возрастающую сложность – от высокой до уровня "экзистенциального ужаса". Геймплей, построен на отработке рефлексов игроков, а еще в игре присутствуют жестокие уровни, вроде Dark World, от которых "захочется кричать под дождем на остановке", как отмечают разработчики.

Игру разрабатывает немецкая студия Sluggerfly (известные по Hell Pie) при поддержке авторов оригинала из Team Meat. Издателем выступит компания Headup. Релиз запланирован на начало 2026 года для ПК (Steam, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X|S и Game Pass.