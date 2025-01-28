Подарунок ретро геймерам: консоль SuperStation One запускатиме ігри PlayStation 1 без емуляції

Компанія Retro Remake відкрила передзамовлення на ігрову консоль SuperStation One, що стилізована під першу PlayStation. Вона оснащена портами для оригінальних контролерів і картриджів, а завдяки архітектурі FPGA підтримує ігри для різних платформ – від Atari 5200 і NES до PlayStation та Sega Saturn.

SuperStation One працює на базі відкритого проєкту MiSTer FPGA, який дозволяє апаратно відтворювати функціонал класичних консолей та комп’ютерів, повідомляє 24 Канал. Це забезпечує підтримку оригінальних ігор, контролерів і картриджів без необхідності використовувати емуляцію.

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Представляємо SuperStation. Відкрита FPGA-консоль PS1, яка підтримує оригінальні ігри, картриджі та контролери. Завантажуйте ігри з дисків чи резервних копій. Регіональна незалежність. Підтримує всі ядра MiSTer FPGA, зокрема N64 та Sega Saturn,

– написав представник Retro Remake Таки Удон у соцмережі X.

MiSTer FPGA дозволяє запускати програмне забезпечення та ігри так само як це робили оригінальні консолі, із підтримкою мишей, клавіатур, джойстиків та інших периферійних пристроїв.

Деталі дизайну та функціоналу

SuperStation One пропонується у трьох кольорах: чорному, сірому та напівпрозорому синьому. У комплекті постачатиметься карта microSD на 64 ГБ.

Серед доступних портів – три USB Type-A, Ethernet, HDMI, VGA, DIN10, а також композитні та компонентні роз’єми. Консоль має роз’єм для навушників (3.5 мм), цифровий аудіовихід та NFC-зчитувач для запуску окремих ігор.

Для розширення можливостей пропонується аксесуар SuperDock, який включає дисковод для дискет, відсік для SSD-накопичувачів формату M.2 2280 та чотири додаткові USB-порти.

Ціна та доступність

SuperStation One вже доступна для замовлення. Вартість стандартної версії складає 180 доларів, тоді як Founders Edition за 150 доларів була повністю розпродана. Аксесуар SuperDock наразі недоступний для передзамовлення, але його можна зарезервувати за 5 доларів разом із замовленням консолі.

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За словами представників Retro Remake, поставки SuperStation One розпочнуться у четвертому кварталі цього року або раніше. Це перша консоль від компанії, але Retro Remake не планує зупинятися – серед її попередніх продуктів є набір для самостійного оновлення дисплея Nintendo Switch Lite до OLED.