Гра, розроблена Гіллеспі, працює у веббраузері та дотримується стандартних правил "Змійки", повідомляє 24 Канал з посиланням на Notebookcheck.

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Геймплей має класичну механіку – користувач керує змійкою, яка "поїдає" об'єкти та подовжується з кожним з'їденим елементом.

Унікальність цього проєкту полягає в тому, що замість традиційного зображення на екрані відображається рух лише на рівні субпікселів, кожен із яких складається з трьох частин – червоної, зеленої та синьої. Саме ці субпікселі формують кольори на дисплеї, проте Гіллеспі вдалося зробити так, щоб гра використовувала лише один з них. Для цього знадобилася значна доробка програмного коду.

"Змійка" у незвичному виконанні – дивіться відео:

Однією з головних проблем стала точність відображення. Наприклад, під час активації зеленого субпікселя підсвічування монітора частково освітлювало сусідній червоний субпіксель, створюючи візуальні артефакти. Щоб уникнути цього, Гіллеспі перейшов на нестандартний колірний простір, відмінний від популярного формату sRGB.

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У підсумку, гра вийшла настільки мініатюрною, що без спеціального обладнання її не побачити. Попри свою непрактичність, цей проєкт демонструє можливості програмного керування мікроскопічними елементами дисплея.