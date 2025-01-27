Игра, разработана Гиллеспи, работает в веб-браузере и придерживается стандартных правил "Змейки", сообщает 24 Канал со ссылкой на Notebookcheck.

А тем временем Энтузиаст запустил Doom в документе Word – игра работает без звука, но и без проблем

Геймплей имеет классическую механику – пользователь управляет змейкой, которая "поедает" объекты и удлиняется с каждым съеденным элементом.

Уникальность этого проекта заключается в том, что вместо традиционного изображения на экране отображается движение только на уровне субпикселей, каждый из которых состоит из трех частей – красной, зеленой и синей. Именно эти субпиксели формируют цвета на дисплее, однако Гиллеспи удалось сделать так, чтобы игра использовала только один из них. Для этого понадобилась значительная доработка программного кода.

"Змейка" в необычном исполнении – смотрите видео:

Одной из главных проблем стала точность отображения. Например, во время активации зеленого субпикселя подсветка монитора частично освещала соседний красный субпиксель, создавая визуальные артефакты. Чтобы избежать этого, Гиллеспи перешел на нестандартное цветовое пространство, отличное от популярного формата sRGB.

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В итоге, игра получилась настолько миниатюрной, что без специального оборудования ее не увидеть. Несмотря на свою непрактичность, этот проект демонстрирует возможности программного управления микроскопическими элементами дисплея.