Супутникові знімки і вайбкодинг – ентузіаст створює аналог GTA на основі справжніх карт

Уявіть собі гру в стилі GTA, де ігровою мапою виступає не вигадане місто, а вся планета Земля з реальними вулицями та будівлями. Саме такий грандіозний проєкт створює інді-розробник з ШІ.

Американський розробник Чарлі Чепмен запустив роботу над віртуальним симулятором Землі, який сам іронічно описує як дитя від союзу GTA та першої версії Apple Maps, інформує Dexerto.

Масштабна пісочниця: від хмарочосів до процедурних інтер'єрів

Ентузіаст створив рушій мовою C++, який у реальному часі завантажує картографічні дані з відкритих джерел OpenMapTiles, перетворюючи географічні координати на тривимірний ігровий світ. У грі вже працює глобальна система погоди з ураганами та дощами, а кожна споруда має процедурно згенерований інтер'єр.

Рендериться усе через Metal та Vulkan. Завдяки цьому віртуальна Земля запускається практично на всіх пристроях Apple.

Головним помічником у розробці стала модель штучного інтелекту Claude Opus 5,5 від компанії Anthropic та три комп'ютери Mac, які замінили членів команди.

Усе це виглядає трохи божевільно. Ввечері перед сном я переглядаю всі результати, які Claude зробив за день, тестую їх та формую плани для трьох моїх комп'ютерів Mac наступного дня,

– прокоментував розробник.

Розробка триває трохи більше ніж три тижні, проте проєкт уже вражає розмахом. У віртуальному світі можна кататися на скейтборді у спеціальних парках, спускатися на сноуборді з гірських курортів або випробовувати різноманітний транспорт.

Демонстрація прогресу: дивіться відео

ok... uh so I'm making a game... it's like if GTA & Apple Maps v1 had a baby And that baby was a custom built engine that streams in OpenMapTiles (plus some other public domain mapping data) to render the entire earth as a playable open world game Engine is all C++ with Metal (and Vulcan) renderer - which means this thing runs on ALL Apple platforms... yes even that one (ok not the watch... yet) Right now it's just a sandbox world. No "game" - just layers and layers of systems. Earth scale procedural weather systems (rain, storms, clouds, wind, KpI, tornadoes, hurricanes, etc) which means you can see them coming from the distance and travel across the landscape in a timelapse. And every building has a procedurally generated interior. There's also tons of vehicles, skateboarding (with skateparks), snowboarding (with ski resorts & lifts) Also a photography mode with all sorts of fun goodies The whole thing is a bit mad. Work's been insane right now and I wind down before bed by going through all of the work Claude has done that day, playtesting, writing up new project plans, and then kicking off the next day's projects across my 3 Macs in my house wirring on this all day with Opus 5.5 (maybe save that explainer for another crazy person Twitter screed) Anyway, curious what you think. Now I can post my little updates here instead of blowing up all my group chats with the weird ideas I'm trying next. — Charlie Chapman (@_chuckyc) October 15, 2026

Останнім експериментом автора стало додавання до спортивного автомобіля турбореактивних двигунів від місячного модуля. Попри відсутність повноцінних ігрових квестів чи сюжету, пісочниця вже пропонує робочий фоторежим та перші напрацювання звукового супроводу.

Поки що розробник не називає точної дати виходу повноцінної гри чи публічної бета-версії. Попри це, він відкрив форму реєстрації для всіх охочих долучитися до майбутнього тестування.