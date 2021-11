У травні ми розповідали про нестандартну відеогру з назвою One Hand Clapping, яка вийшла на всі основні платформи. У цього проєкту є одна особливість, яка одразу ж зацікавила геймерів. Річ у тім, що для розв'язання всіх головоломок, які є у відеогрі, потрібно використовувати голос.

За схожу роботу вирішила взятися й головна героїня цієї історії, щоправда, її проєкт вийшов лише на PC, а також не з'явився в жодній офіційній крамниці. Отже, ця розробниця створила відеогру з назвою That Really Boils My Piss, у якій потрібно голосно кричати. Загалом це дуже проста відеогра, а весь геймплей відбувається в межах однієї ігрової кімнати.

Розробниця відзначила, що для гри в цей проєкт потрібно мати лише клавіатуру та мікрофон. Геймплейно все дуже просто: геймери можуть переміщуватися в межах невеликого офісу, а також руйнувати його за допомогою власного голосу. Коли гравець починає кричати, то цей звук відтворюється в грі та руйнує все на своєму шляху. А робити це можна доти, доки все довкола не зникне.

Головна героїня написала, що її відеогра створена для людей, які хочуть "випустити пару". Тобто це проєкт, який можна назвати своєрідним антистресом. Загалом роботи над цією відеогрою поки тривають, а тому іноді вона може працювати некоректно. Також можна ще додати, що головна героїня працює над цією грою сама. Наостанок варто відзначити, що безплатно завантажити цей проєкт можна на спеціальній платформі для розміщення інді-ігор Itch.io.

Відеогра That Really Boils My Piss / Фото з сайту Itch.io